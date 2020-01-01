Токеномика Celium (SN51) Откройте для себя ключевую информацию о Celium (SN51), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Celium (SN51) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Celium (SN51), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 38,04M $ 38,04M $ 38,04M Общее предложение: $ 1,44M $ 1,44M $ 1,44M Оборотное предложение: $ 1,44M $ 1,44M $ 1,44M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 38,04M $ 38,04M $ 38,04M Исторический максимум: $ 36,8 $ 36,8 $ 36,8 Исторический минимум: $ 21,91 $ 21,91 $ 21,91 Текущая цена: $ 26,4 $ 26,4 $ 26,4 Узнайте больше о цене Celium (SN51)

Токеномика Celium (SN51): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Celium (SN51) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SN51, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SN51. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SN51, изучите текущую цену SN51!

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