Токеномика CATOUR (CATOUR) Откройте для себя ключевую информацию о CATOUR (CATOUR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен CATOUR (CATOUR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CATOUR (CATOUR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 12,78K $ 12,78K $ 12,78K Общее предложение: $ 981,05M $ 981,05M $ 981,05M Оборотное предложение: $ 981,05M $ 981,05M $ 981,05M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,78K $ 12,78K $ 12,78K Исторический максимум: $ 0,00230362 $ 0,00230362 $ 0,00230362 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене CATOUR (CATOUR)

Токеномика CATOUR (CATOUR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CATOUR (CATOUR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CATOUR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CATOUR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CATOUR, изучите текущую цену CATOUR!

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