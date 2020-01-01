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Топ токенов категории Tokenized Money Market Fund (MMFs) по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Tokenized Money Market Fund (MMFs). Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.73B
--
2
Sygnum FIUSD Liquidity Fund
Sygnum FIUSD Liquidity Fund
FIUSD
$ 11,979.98
0.00%
0.00%
+0.06%
$ 47.89M
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Tokenized Money Market Fund (MMFs) и почему они так популярны?
Токены категории Tokenized Money Market Fund (MMFs) представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 2 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $2.77B.
Какой токен из категории Tokenized Money Market Fund (MMFs) демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Tokenized Money Market Fund (MMFs), отслеживаемых на MEXC, BUIDL продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Tokenized Money Market Fund (MMFs) находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 2 токенов категории Tokenized Money Market Fund (MMFs), включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Tokenized Money Market Fund (MMFs) относятся BUIDL, FIUSD. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Tokenized Money Market Fund (MMFs)?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Tokenized Money Market Fund (MMFs) составляет примерно $2.77B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Tokenized Money Market Fund (MMFs), а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.