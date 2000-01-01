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Гала TradFi с 1 000 000$
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Топ токенов категории Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs). Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
$ 776.86
+0.10%
-0.14%
+0.16%
$ 168.32M
$ 111.30
2
$ 785.71
-0.05%
-0.07%
+1.28%
$ 70.62M
$ 72.18
3
$ 778.24
+0.11%
-0.29%
+0.21%
$ 43.15M
$ 79.66
4
$ 722.95
+0.14%
-0.29%
+0.06%
$ 36.50M
$ 80.40
5
Nasdaq xStock
Nasdaq xStock
QQQX
$ 723.82
+0.14%
-0.00%
+0.11%
$ 32.68M
$ 1.29M
6
$ 59.28
+0.44%
+2.57%
+10.52%
$ 26.81M
$ 1.52K
7
$ 85.61
-0.33%
+0.55%
-0.70%
$ 18.97M
$ 650.90
8
$ 103.49
-0.26%
-2.07%
+1.28%
$ 17.52M
$ 535.21
9
$ 101.23
-0.05%
-0.17%
-0.31%
$ 14.31M
$ 551.06
10
$ 82.91
+0.04%
+1.15%
+8.89%
$ 13.10M
$ 695.98
11
$ 169.35
-0.11%
+0.07%
-0.07%
$ 12.74M
$ 341.27
12
$ 111.31
+0.20%
-0.34%
+1.80%
$ 11.62M
$ 507.77
13
$ 110.65
-0.20%
+0.66%
-0.84%
$ 11.09M
$ 516.09
14
$ 81.58
-0.36%
-0.49%
-0.06%
$ 9.80M
$ 716.25
15
$ 499.36
-0.15%
+1.07%
-0.52%
$ 9.48M
$ 112.83
16
Gold xStock
Gold xStock
GLDX
$ 401.72
+0.12%
+0.01%
+7.47%
$ 8.85M
$ 287.90K
17
$ 66.4
+0.18%
-0.94%
+0.06%
$ 7.39M
$ 832.52
18
$ 227.37
+0.12%
-0.29%
-0.23%
$ 5.61M
$ 254.02
19
$ 302.52
-0.44%
+0.27%
-0.12%
$ 3.51M
$ 176.88
20
$ 101.8
-0.13%
+0.50%
+0.13%
$ 3.34M
$ 551.20
21
TQQQ xStock
TQQQ xStock
TQQQX
$ 74.24
-0.35%
--
+2.19%
$ 3.25M
$ 9.17K
22
$ 78.25
+0.70%
+0.56%
+0.74%
$ 3.18M
$ 730.64
23
$ 88.94
+0.34%
+3.42%
+6.11%
$ 2.42M
$ 1.01K
24
Vanguard xStock
Vanguard xStock
VTIX
$ 389.97
-0.39%
+0.02%
+0.99%
$ 1.57M
$ 20.92K
25
$ 80.22
+0.27%
+0.66%
+0.31%
$ 1.05M
$ 670.96
26
$ 164.23
+0.34%
-1.39%
-3.60%
$ 998.61K
$ 388.07
27
$ 529.67
-0.05%
-2.00%
-0.37%
$ 867.21K
$ 104.90
28
$ 403.29
-0.04%
+0.80%
+8.03%
$ 789.39K
$ 143.43
29
$ 131.54
+0.14%
-5.50%
+0.87%
$ 697.31K
$ 495.61
30
Russell 2000 xStock
Russell 2000 xStock
IWMX
$ 300.74
0.00%
--
+1.90%
$ 617.00K
$ 245.45
31
TBLL xStock
TBLL xStock
TBLLX
$ 105.53
0.00%
--
-0.88%
$ 339.87K
$ 76.90
32
$ 125.8
+0.45%
+0.38%
+2.89%
$ 260.56K
$ 461.39
33
Core MSCI Emerging Markets xStock
Core MSCI Emerging Markets xStock
IEMGX
$ 79.73
0.00%
--
-0.87%
$ 253.09K
$ 55.76
34
Schwab International Equity xStock
Schwab International Equity xStock
SCHFX
$ 28.22
+0.11%
--
-0.07%
$ 184.47K
$ 299.48
35
$ 4.538
-0.88%
+3.77%
-2.78%
$ 76.64K
$ 13.59K
36
$ 25.81
-0.12%
+0.35%
-0.58%
$ 26.76K
$ 2.12K
37
$ 50.4
+0.26%
+0.48%
+0.74%
$ 17.89K
$ 1.12K
38
$ 252.65
-0.19%
+1.63%
+0.87%
$ 12.78K
$ 225.71
39
$ 96.53
+0.61%
+0.41%
+1.90%
$ 7.41K
$ 639.86
40
$ 158.42
+0.22%
+0.97%
+0.58%
$ 3.12K
$ 368.68
41
$ 49.86
-0.32%
-2.38%
-7.38%
--
$ 1.21K
42
$ 44.73
+0.20%
-1.30%
+5.36%
--
$ 1.26K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) и почему они так популярны?
Токены категории Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 42 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $542.08M.
Какой токен из категории Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs), отслеживаемых на MEXC, SOXSON продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 3.77% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 42 токенов категории Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs), включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) относятся SPYX, IVVON, SPYON. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs)?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) составляет примерно $542.08M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs), а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.