Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Токенизированные биржевые фонды (ETF). Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

Потенциал токенов Токенизированные биржевые фонды (ETF) зависит от фундаментальных показателей конкретных проектов, рыночных условий и вашей личной толерантности к риску. MEXC предоставляет котировки в реальном времени, графики и аналитические инструменты, которые помогут вам оценить проекты Токенизированные биржевые фонды (ETF). Перед инвестированием всегда проводите собственное исследование.

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Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Токенизированные биржевые фонды (ETF) составляет примерно $542.08M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

В настоящее время MEXC отслеживает 42 токенов категории Токенизированные биржевые фонды (ETF), включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Токенизированные биржевые фонды (ETF) относятся SPYX, IVVON, SPYON. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.

Среди токенов категории Токенизированные биржевые фонды (ETF), отслеживаемых на MEXC, SOXSON продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 3.77% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.

Токены категории Токенизированные биржевые фонды (ETF) представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 42 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $542.08M.

Что такое токены категории Токенизированные биржевые фонды (ETF) и почему они так популярны?

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Включение цифровых активов в сектор Токенизированные биржевые фонды (ETF), а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.