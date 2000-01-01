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Топ токенов категории Токенизированные биржевые фонды (ETF) по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Токенизированные биржевые фонды (ETF). Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
$ 776.86
+0.10%
-0.14%
+0.16%
$ 168.32M
$ 111.30
2
$ 785.71
-0.05%
-0.07%
+1.28%
$ 70.62M
$ 72.18
3
$ 778.24
+0.11%
-0.29%
+0.21%
$ 43.15M
$ 79.66
4
$ 722.95
+0.14%
-0.29%
+0.06%
$ 36.50M
$ 80.40
5
Nasdaq xStock
Nasdaq xStock
QQQX
$ 723.82
+0.14%
-0.00%
+0.11%
$ 32.68M
$ 1.29M
6
$ 59.28
+0.44%
+2.57%
+10.52%
$ 26.81M
$ 1.52K
7
$ 85.61
-0.33%
+0.55%
-0.70%
$ 18.97M
$ 650.90
8
$ 103.49
-0.26%
-2.07%
+1.28%
$ 17.52M
$ 535.21
9
$ 101.23
-0.05%
-0.17%
-0.31%
$ 14.31M
$ 551.06
10
$ 82.91
+0.04%
+1.15%
+8.89%
$ 13.10M
$ 695.98
11
$ 169.35
-0.11%
+0.07%
-0.07%
$ 12.74M
$ 341.27
12
$ 111.31
+0.20%
-0.34%
+1.80%
$ 11.62M
$ 507.77
13
$ 110.65
-0.20%
+0.66%
-0.84%
$ 11.09M
$ 516.09
14
$ 81.58
-0.36%
-0.49%
-0.06%
$ 9.80M
$ 716.25
15
$ 499.36
-0.15%
+1.07%
-0.52%
$ 9.48M
$ 112.83
16
Gold xStock
Gold xStock
GLDX
$ 401.72
+0.12%
+0.01%
+7.47%
$ 8.85M
$ 287.90K
17
$ 66.4
+0.18%
-0.94%
+0.06%
$ 7.39M
$ 832.52
18
$ 227.37
+0.12%
-0.29%
-0.23%
$ 5.61M
$ 254.02
19
$ 302.52
-0.44%
+0.27%
-0.12%
$ 3.51M
$ 176.88
20
$ 101.8
-0.13%
+0.50%
+0.13%
$ 3.34M
$ 551.20
21
TQQQ xStock
TQQQ xStock
TQQQX
$ 74.24
-0.35%
--
+2.19%
$ 3.25M
$ 9.17K
22
$ 78.25
+0.70%
+0.56%
+0.74%
$ 3.18M
$ 730.64
23
$ 88.94
+0.34%
+3.42%
+6.11%
$ 2.42M
$ 1.01K
24
Vanguard xStock
Vanguard xStock
VTIX
$ 389.97
-0.39%
+0.02%
+0.99%
$ 1.57M
$ 20.92K
25
$ 80.22
+0.27%
+0.66%
+0.31%
$ 1.05M
$ 670.96
26
$ 164.23
+0.34%
-1.39%
-3.60%
$ 998.61K
$ 388.07
27
$ 529.67
-0.05%
-2.00%
-0.37%
$ 867.21K
$ 104.90
28
$ 403.29
-0.04%
+0.80%
+8.03%
$ 789.39K
$ 143.43
29
$ 131.54
+0.14%
-5.50%
+0.87%
$ 697.31K
$ 495.61
30
Russell 2000 xStock
Russell 2000 xStock
IWMX
$ 300.74
0.00%
--
+1.90%
$ 617.00K
$ 245.45
31
TBLL xStock
TBLL xStock
TBLLX
$ 105.53
0.00%
--
-0.88%
$ 339.87K
$ 76.90
32
$ 125.8
+0.45%
+0.38%
+2.89%
$ 260.56K
$ 461.39
33
Core MSCI Emerging Markets xStock
Core MSCI Emerging Markets xStock
IEMGX
$ 79.73
0.00%
--
-0.87%
$ 253.09K
$ 55.76
34
Schwab International Equity xStock
Schwab International Equity xStock
SCHFX
$ 28.22
+0.11%
--
-0.07%
$ 184.47K
$ 299.48
35
$ 4.538
-0.88%
+3.77%
-2.78%
$ 76.64K
$ 13.59K
36
$ 25.81
-0.12%
+0.35%
-0.58%
$ 26.76K
$ 2.12K
37
$ 50.4
+0.26%
+0.48%
+0.74%
$ 17.89K
$ 1.12K
38
$ 252.65
-0.19%
+1.63%
+0.87%
$ 12.78K
$ 225.71
39
$ 96.53
+0.61%
+0.41%
+1.90%
$ 7.41K
$ 639.86
40
$ 158.42
+0.22%
+0.97%
+0.58%
$ 3.12K
$ 368.68
41
$ 49.86
-0.32%
-2.38%
-7.38%
--
$ 1.21K
42
$ 44.73
+0.20%
-1.30%
+5.36%
--
$ 1.26K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Токенизированные биржевые фонды (ETF) и почему они так популярны?
Токены категории Токенизированные биржевые фонды (ETF) представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 42 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $542.08M.
Какой токен из категории Токенизированные биржевые фонды (ETF) демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Токенизированные биржевые фонды (ETF), отслеживаемых на MEXC, SOXSON продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 3.77% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Токенизированные биржевые фонды (ETF) находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 42 токенов категории Токенизированные биржевые фонды (ETF), включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Токенизированные биржевые фонды (ETF) относятся SPYX, IVVON, SPYON. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Токенизированные биржевые фонды (ETF)?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Токенизированные биржевые фонды (ETF) составляет примерно $542.08M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Токенизированные биржевые фонды (ETF), а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.