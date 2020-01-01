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Топ токенов категории Терминал Истины по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Терминал Истины. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.13622
+0.80%
+1.51%
-0.15%
$ 136.51M
$ 1.03M
2
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06693
+0.16%
-0.07%
-0.18%
$ 132.70M
$ 814.51K
3
Goatseus Maximus
Goatseus Maximus
GOAT
$ 0.01416
-0.77%
-5.48%
+8.35%
$ 14.14M
$ 4.75M
4
infinite backrooms
infinite backrooms
IB
$ 2.521E-5
0.00%
-0.10%
+1.16%
$ 25.17K
--
5
cat girl
cat girl
CATGF
$ 1.942E-5
-0.31%
-1.40%
-2.36%
$ 19.41K
--
6
Sydney
Sydney
SYDNEY
$ 1.731E-5
-0.35%
-1.80%
+2.91%
$ 17.29K
--
7
New Truth Terminal
New Truth Terminal
LORIA
$ 1.003E-5
0.00%
0.00%
-0.10%
$ 10.01K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Терминал Истины и почему они так популярны?
Токены категории Терминал Истины представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 7 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $283.42M.
Какой токен из категории Терминал Истины демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Терминал Истины, отслеживаемых на MEXC, FARTCOIN продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 1.51% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Терминал Истины находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 7 токенов категории Терминал Истины, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Терминал Истины относятся FARTCOIN, MANA, GOAT. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Терминал Истины?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Терминал Истины составляет примерно $283.42M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Терминал Истины, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.