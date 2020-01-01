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Топ токенов категории Ролл-апы как услуга (RaaS) по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Ролл-апы как услуга (RaaS). Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
$ 0.006192
-0.19%
+2.13%
+8.76%
$ 39.69M
$ 12.62M
2
Espresso
Espresso
ESP
$ 0.07285
-0.82%
-2.12%
+19.18%
$ 37.69M
$ 3.49M
3
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003608
+0.19%
-1.42%
+6.38%
$ 36.03M
$ 15.90M
4
ERA
ERA
ERA
$ 0.06793
-0.07%
-1.05%
+4.76%
$ 10.10M
$ 983.16K
5
Dymension
Dymension
DYM
$ 0.0149
-0.47%
-6.93%
+9.80%
$ 8.11M
$ 4.76M
6
Gelato
Gelato
GEL
$ 0.00085237
0.00%
--
-2.10%
$ 240.67K
$ 6.80

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Ролл-апы как услуга (RaaS) и почему они так популярны?
Токены категории Ролл-апы как услуга (RaaS) представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 6 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $131.86M.
Какой токен из категории Ролл-апы как услуга (RaaS) демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Ролл-апы как услуга (RaaS), отслеживаемых на MEXC, ALTLAYER продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 2.13% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Ролл-апы как услуга (RaaS) находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 6 токенов категории Ролл-апы как услуга (RaaS), включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Ролл-апы как услуга (RaaS) относятся ALTLAYER, ESP, ANKR. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Ролл-апы как услуга (RaaS)?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Ролл-апы как услуга (RaaS) составляет примерно $131.86M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Ролл-апы как услуга (RaaS), а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.