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Топ токенов категории Фермерство как услуга (FaaS) по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Фермерство как услуга (FaaS). Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Multiverse Capital
Multiverse Capital
MVC
$ 4.6966E-8
0.00%
+3.10%
-0.26%
$ 43.55K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Фермерство как услуга (FaaS) и почему они так популярны?
Токены категории Фермерство как услуга (FaaS) представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 1 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $43.55K.
Какой токен из категории Фермерство как услуга (FaaS) демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Фермерство как услуга (FaaS), отслеживаемых на MEXC, MVC продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 3.10% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Фермерство как услуга (FaaS) находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 1 токенов категории Фермерство как услуга (FaaS), включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Фермерство как услуга (FaaS) относятся MVC. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Фермерство как услуга (FaaS)?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Фермерство как услуга (FaaS) составляет примерно $43.55K. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Фермерство как услуга (FaaS), а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.