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Топ токенов категории Децентрализованные социальные сети (DeSOC) по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Децентрализованные социальные сети (DeSOC). Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Decentralized Social
Decentralized Social
DESO
$ 1.22
0.00%
-0.03%
-4.69%
$ 12.84M
$ 1.60K
2
Bitsocial
Bitsocial
BSO
$ 0.00641167
0.00%
--
+2.10%
$ 1.35M
$ 5.13
3
Spirit Town
Spirit Town
SPIRIT
$ 2.11053E-7
0.00%
+2.30%
+0.03%
$ 21.11K
--
4
AnChat
AnChat
ANCHAT
$ 1.924E-5
0.00%
+4.10%
+4.06%
$ 14.17K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Децентрализованные социальные сети (DeSOC) и почему они так популярны?
Токены категории Децентрализованные социальные сети (DeSOC) представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 4 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $14.22M.
Какой токен из категории Децентрализованные социальные сети (DeSOC) демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Децентрализованные социальные сети (DeSOC), отслеживаемых на MEXC, ANCHAT продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 4.10% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Децентрализованные социальные сети (DeSOC) находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 4 токенов категории Децентрализованные социальные сети (DeSOC), включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Децентрализованные социальные сети (DeSOC) относятся DESO, BSO, SPIRIT. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Децентрализованные социальные сети (DeSOC)?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Децентрализованные социальные сети (DeSOC) составляет примерно $14.22M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Децентрализованные социальные сети (DeSOC), а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.