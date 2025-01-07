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Цена Catalina Whales Index (WHALES)

USD

График цены Catalina Whales Index (WHALES) в реальном времени

$0.300402
$0.300402$0.300402
+0.40%(1D)

Цена Catalina Whales Index (WHALES) сегодня

Текущая цена Catalina Whales Index (WHALES) сегодня составляет 0.300402 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена WHALES к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Catalina Whales Index:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 300.40 USD
- Изменение цены Catalina Whales Index в течение дня составляет +0.48%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Catalina Whales Index (WHALES) - USD

За сегодня изменение цены Catalina Whales Index на USD составило $ +0.00144522.
За последние 30 дней изменение цены Catalina Whales Index на USD составило $ +0.0682978065.
За последние 60 дней изменение цены Catalina Whales Index на USD составило $ +0.1418437562.
За последние 90 дней изменение цены Catalina Whales Index на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.00144522+0.48%
30 дней$ +0.0682978065+22.74%
60 дней$ +0.1418437562+47.22%
90 дней$ 0--

Анализ цен Catalina Whales Index (WHALES)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Catalina Whales Index: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.297959
$ 0.297959$ 0.297959

$ 0.306426
$ 0.306426$ 0.306426

$ 3.33
$ 3.33$ 3.33

--

+0.48%

-3.90%

Рыночная информация Catalina Whales Index (WHALES)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 300.40
$ 300.40$ 300.40

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Что такое Catalina Whales Index (WHALES)

Project Info: We are Bridgesplit - an NFT liquidity platform on Solana. We have submitted and successfully listed over 20+ coins and love working with CG. We also have a new protocol we are launching - Elixir which will encompass an even smoother and more robust protocol for solana liquidity. All of these listings will be under the Bridgesplit infrastructure but powered by the Elixir UI and UX.

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Источник Catalina Whales Index (WHALES)

Официальный веб-сайт

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WHALES на местную валюту

1 WHALES к AUD
A$0.47763918
1 WHALES к GBP
0.23731758
1 WHALES к EUR
0.28838592
1 WHALES к USD
$0.300402
1 WHALES к MYR
RM1.34580096
1 WHALES к TRY
10.6192107
1 WHALES к JPY
¥47.3733954
1 WHALES к RUB
32.143014
1 WHALES к INR
25.75346346
1 WHALES к IDR
Rp4,845.19287006
1 WHALES к PHP
17.45035218
1 WHALES к EGP
￡E.15.21235728
1 WHALES к BRL
R$1.82344014
1 WHALES к CAD
C$0.42957486
1 WHALES к BDT
36.5889636
1 WHALES к NGN
464.29832718
1 WHALES к UAH
12.71000862
1 WHALES к VES
Bs15.921306
1 WHALES к PKR
Rs83.7220374
1 WHALES к KZT
158.85858564
1 WHALES к THB
฿10.35185292
1 WHALES к TWD
NT$9.82915344
1 WHALES к CHF
Fr0.2703618
1 WHALES к HKD
HK$2.33412354
1 WHALES к MAD
.د.م3.00402