Цена CATA BSC ($CATA)
Текущая цена CATA BSC ($CATA) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 10.23K USD. Цена $CATA к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка CATA BSC:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 12.95 USD
- Изменение цены CATA BSC в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 420.00T USD
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За сегодня изменение цены CATA BSC на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены CATA BSC на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены CATA BSC на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены CATA BSC на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|--
|30 дней
|$ 0
|-19.80%
|60 дней
|$ 0
|+2.74%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен CATA BSC: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
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--
+1.03%
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CATA is a lively, community-driven crypto project that brings the fun and charm of viral cat culture into the blockchain world. With CATA, you're not just investing in another token—you’re joining a passionate community of crypto enthusiasts who share a love for cats and decentralized finance. Inspired by the global success of meme-based tokens like Dogecoin and Shiba Inu, CATA aims to replicate that viral momentum by tapping into the ever-popular world of cats. The project is designed to grow organically through social engagement, meme sharing, and a strong "based" community ethos. CATA is more than just a token—it’s a movement that connects crypto and meme culture while creating value for its community. Through its unique combination of humor, cat love, and community-focused development, CATA has the potential to become the next viral hit in the crypto space, reaching millions across the globe.
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