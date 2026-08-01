Сегодняшняя цена Cashcat Strategy

Текущая цена Cashcat Strategy (CATSTR) сегодня составляет $ 0 с изменением 25.49% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CATSTR на USD составляет $ 0 за CATSTR.

На данный момент Cashcat Strategy занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 423,756, при оборотном предложении 1.00B CATSTR. В течение последних 24 часов, CATSTR торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе CATSTR изменился на +37.40% за последний час и на +476.29% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 244.14K.

Рыночная информация Cashcat Strategy (CATSTR)

Рыночная капитализация $ 423.76K$ 423.76K $ 423.76K Объем (24Ч) $ 244.14K$ 244.14K $ 244.14K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 423.76K$ 423.76K $ 423.76K Оборотное предложение 1.00B 1.00B 1.00B Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Cashcat Strategy составляет $ 423.76K, при 24-часовом объеме торгов $ 244.14K. Циркулируещее обращение CATSTR составляет 1.00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 423.76K.