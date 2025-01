Что такое Carmin (CARMIN)

WORLD’S DOMINANT BLOCKCHAIN PROTOCOL BY ACHIEVING SCALABILITY, SECURITY AND DECENTRALIZATION Carmine means a rich and vivid red color and is regarded as a blood color. Like blood, we believe CARMIN will be vital, irreplaceable, and the only source of blockchain beyond a mainnet.

Источник Carmin (CARMIN) Официальный веб-сайт