Токеномика Carbon (CARBON)

Токеномика Carbon (CARBON)

Откройте для себя ключевую информацию о Carbon (CARBON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Carbon (CARBON)

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Официальный сайт:
https://crbn.io

Токеномика и анализ цен Carbon (CARBON)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Carbon (CARBON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 33,11K
$ 33,11K$ 33,11K
Общее предложение:
$ 41,00M
$ 41,00M$ 41,00M
Оборотное предложение:
$ 32,65M
$ 32,65M$ 32,65M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 41,58K
$ 41,58K$ 41,58K
Исторический максимум:
$ 0,526379
$ 0,526379$ 0,526379
Исторический минимум:
$ 0,00050581
$ 0,00050581$ 0,00050581
Текущая цена:
$ 0,00101425
$ 0,00101425$ 0,00101425

Токеномика Carbon (CARBON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Carbon (CARBON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CARBON, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CARBON.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CARBON, изучите текущую цену CARBON!

Прогноз цены CARBON

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.