Токеномика Captain GOOFY (GOOF) Откройте для себя ключевую информацию о Captain GOOFY (GOOF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Captain GOOFY (GOOF) Captain Goofy ($GOOF) is a community-driven memecoin that brings humor, creativity, and inclusivity to the world of cryptocurrency. With its playful nautical theme, Captain Goofy invites adventurers and crypto enthusiasts to sail into the uncharted waters of Web3. Designed to engage a broad audience, $GOOF encourages active community participation through competitions, giveaways, and collaborations. It’s not just a token; it’s a movement celebrating fun, unity, and the boundless potential of blockchain technology. Join Captain Goofy’s crew and set sail for a world where crypto meets creativity! Официальный сайт: https://captaingoofy.com/ Купить GOOF сейчас!

Токеномика и анализ цен Captain GOOFY (GOOF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Captain GOOFY (GOOF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 31.28K $ 31.28K $ 31.28K Общее предложение: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Оборотное предложение: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 31.28K $ 31.28K $ 31.28K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Captain GOOFY (GOOF)

Токеномика Captain GOOFY (GOOF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Captain GOOFY (GOOF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GOOF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GOOF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOOF, изучите текущую цену GOOF!

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