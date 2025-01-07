Цена Cane Corso (CORSI)
Текущая цена Cane Corso (CORSI) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 72.14K USD. Цена CORSI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Cane Corso:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 3.14K USD
- Изменение цены Cane Corso в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 62.67B USD
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За сегодня изменение цены Cane Corso на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Cane Corso на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Cane Corso на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Cane Corso на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|--
|30 дней
|$ 0
|-91.54%
|60 дней
|$ 0
|-92.62%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Cane Corso: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
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Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Corsi is a fair launch meme coin on Arbitrum - 0 allocation to team, 0 allocation to KOL and 0 allocation to VC. It is the first of its kind to allocate a big portion of its total supply to attract community members to support the token's AMM liquidity - made possible by the newly launched AMM liquidity infrastructure protocol Double (https://www.double2win.xyz/). This big portion is one-way deposited into Double (no withdrawal possible, no way to dump on the market and AMM LPs). By creating a LP position via Double, community members move more tokens to AMMs for traders to trade, and vice versa, while at the same time capture the trading fees as AMM LPs. How will this affect the market dynamic between traders and AMM LPs? Let's watch how this experiment plays out in real-time. The Dog is Smart.
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