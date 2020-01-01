Токеномика Candide Coin (CCC) Откройте для себя ключевую информацию о Candide Coin (CCC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Candide Coin (CCC) Candide Coin is a charity driven token developed on the Binance Smart Chain which enables users to sustain their charity purpose by setting a little buy and sell tax for every transaction. Официальный сайт: https://candidecoin.com/ Купить CCC сейчас!

Токеномика и анализ цен Candide Coin (CCC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Candide Coin (CCC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,01M $ 1,01M $ 1,01M Исторический максимум: $ 0,00182807 $ 0,00182807 $ 0,00182807 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0010087 $ 0,0010087 $ 0,0010087 Узнайте больше о цене Candide Coin (CCC)

Токеномика Candide Coin (CCC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Candide Coin (CCC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CCC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CCC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CCC, изучите текущую цену CCC!

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