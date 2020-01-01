Токеномика Calm Bear (CHILN) Откройте для себя ключевую информацию о Calm Bear (CHILN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Calm Bear (CHILN) Calm Bear $CHILN on Solana. (Website: https://www.calmbear.org/)(Telegram: https://t.me/calmbearsol) (Twitter: https://twitter.com/calmbearsol) Calm Bear ($CHILN) is a cryptocurrency token built on the Solana blockchain. It is a decentralized digital asset, loved and respected by its community. Calm Bear holders have calm approach to crypto investing. Ticker is $CHILN and Calm Bear contract address is 2DfEnQrC6EVnhA3wGXiQ8UoBtEEmStsW6oNT6izn6AeH Официальный сайт: https://www.calmbear.org/ Whitepaper: https://www.calmbear.org/ Купить CHILN сейчас!

Токеномика и анализ цен Calm Bear (CHILN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Calm Bear (CHILN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,84K $ 16,84K $ 16,84K Исторический максимум: $ 0,00119897 $ 0,00119897 $ 0,00119897 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Calm Bear (CHILN)

Токеномика Calm Bear (CHILN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Calm Bear (CHILN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHILN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHILN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHILN, изучите текущую цену CHILN!

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