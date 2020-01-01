Токеномика Callisto Network (CLO) Откройте для себя ключевую информацию о Callisto Network (CLO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Callisto Network (CLO) Blockchain as seen by Security Experts. Since its launch by the developers of Ethereum Commonwealth (Ethereum Classic), Callisto Network focused its attention on the weakness of the cryptocurrency space, namely the security. We have dedicated ourselves to securing the smart contract environment. To date, we have audited no less than 350 smart contracts, making us the industry leader. With this experience, we have established Callisto Enterprise, a branch company focusing on enterprise applications of blockchain technology. Several major public transport companies from central and eastern Europe have joined us in this initiative. Features: • First Cold Staking Coin. • Smart Contract Audits. • Smart Contract Migration. • BaaS - ( Callisto Enterprise ). • DeFi Solution ( Soy.Finance ). • Stablecoin ( BUSDT ). • Telegram Wallet ( CryptoBot ). Официальный сайт: https://callisto.network/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1Ty7rN76L8p84nA4f5CFMt_45a2I-wsl4/view Купить CLO сейчас!

Токеномика и анализ цен Callisto Network (CLO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Callisto Network (CLO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 340,19K $ 340,19K $ 340,19K Общее предложение: $ 3,29B $ 3,29B $ 3,29B Оборотное предложение: $ 3,29B $ 3,29B $ 3,29B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 340,19K $ 340,19K $ 340,19K Исторический максимум: $ 0,535004 $ 0,535004 $ 0,535004 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00010348 $ 0,00010348 $ 0,00010348 Узнайте больше о цене Callisto Network (CLO)

Токеномика Callisto Network (CLO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Callisto Network (CLO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CLO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CLO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CLO, изучите текущую цену CLO!

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