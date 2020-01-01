Токеномика ByteNext (BNU) Откройте для себя ключевую информацию о ByteNext (BNU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ByteNext (BNU) ByteNext aims to build up the AvatarArt platform to support art creators worldwide to make their paintings become NFT on Binance Smart Chain, conduct auctions and transactions globally. AvatarArt will be a pioneer in bringing real values in life to the NFT space. Use-Cases of $BNU tokens: -Payment: Token BNU is used as the main payment means and to pay for transaction fees in the AvatarArt platform. -Advertising: Artists can buy placements to put their works on in 3D virtual reality exhibitions. -Authorization: Token BNU is used to pay authors for their authorization rights whenever a transaction is done successfully. -Staking/Farming: Users can use LP tokens to do farming with NFT in pools and get rewards. -Voting: Users can use tokens to vote and evaluate NFT works in the system. -Governance: Users have the right to vote for important changes of ByteNext by holding BNU. Официальный сайт: https://bytenext.io/ Купить BNU сейчас!

Токеномика и анализ цен ByteNext (BNU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ByteNext (BNU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 105,53K $ 105,53K $ 105,53K Общее предложение: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Оборотное предложение: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 105,53K $ 105,53K $ 105,53K Исторический максимум: $ 0,650781 $ 0,650781 $ 0,650781 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00052765 $ 0,00052765 $ 0,00052765 Узнайте больше о цене ByteNext (BNU)

Токеномика ByteNext (BNU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ByteNext (BNU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BNU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BNU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BNU, изучите текущую цену BNU!

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