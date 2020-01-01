Токеномика bXNF (BXNF)

Токеномика bXNF (BXNF)

Откройте для себя ключевую информацию о bXNF (BXNF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о bXNF (BXNF)

Xenify stands as a cross-chain meta-aggregator of aggregators, pioneering a new era of 'Swap to Earn'. Our ground-breaking protocol seamlessly integrates innovative tokenomics and advanced cross-chain functionality into a single, powerful package. By incorporating a unique, game theory-based incentive model that actively rewards engagement, Xenify is primed to instigate a seismic shift in the world of cross-chain swapping. Our mission is to revolutionize the DeFi landscape by offering the best of both worlds: an ultra-efficient swap experience and substantial opportunities for earning.

Официальный сайт:
https://xenify.io
Whitepaper:
https://github.com/xenify-io/litepaper

Токеномика и анализ цен bXNF (BXNF)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене bXNF (BXNF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 5,85K
$ 5,85K$ 5,85K
Общее предложение:
$ 3,77M
$ 3,77M$ 3,77M
Оборотное предложение:
$ 407,74K
$ 407,74K$ 407,74K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 54,07K
$ 54,07K$ 54,07K
Исторический максимум:
$ 2,04
$ 2,04$ 2,04
Исторический минимум:
$ 0,01419078
$ 0,01419078$ 0,01419078
Текущая цена:
$ 0,01433723
$ 0,01433723$ 0,01433723

Токеномика bXNF (BXNF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики bXNF (BXNF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BXNF, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BXNF.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BXNF, изучите текущую цену BXNF!

Прогноз цены BXNF

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.