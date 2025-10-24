Текущая цена Buy The News сегодня составляет 0,00000638 USD. Следите за обновлениями цены NEWS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NEWS прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Buy The News сегодня составляет 0,00000638 USD. Следите за обновлениями цены NEWS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NEWS прямо сейчас на MEXC.

Логотип Buy The News

Цена Buy The News (NEWS)

Не в листинге

Текущая цена 1 NEWS в USD:

0,00%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
График цены Buy The News (NEWS) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 05:41:00 (UTC+8)

Информация о ценах Buy The News (NEWS) (USD)

Текущая цена Buy The News (NEWS) составляет $0,00000638. За последние 24 часа NEWS торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена NEWS за все время составляет $ 0,00022865, а минимальная – $ 0,00000626.

Что касается краткосрочной динамики, NEWS изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на -18,10% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Buy The News (NEWS)

Текущая рыночная капитализация Buy The News составляет $ 6,38K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение NEWS составляет 999,98M, а общее предложение – 999978737.089303. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 6,38K.

История цен Buy The News (NEWS) в USD

За сегодня изменение цены Buy The News на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Buy The News на USD составило $ -0,0000009815.
За последние 60 дней изменение цены Buy The News на USD составило $ -0,0000007697.
За последние 90 дней изменение цены Buy The News на USD составило $ -0,000023302274175713093.

Что такое Buy The News (NEWS)

Buy The News is an innovative blockchain news platform dedicated to delivering high quality, credible, and accessible crypto news to a global audience. By combining the expertise of seasoned journalists with the dynamic nature of social media and decentralised finance, we aim to bridge the gap between crypto enthusiasts and mainstream financial readers. Our platform leverages a native token to democratise news reporting, incentivise community participation, and create a sustainable ecosystem for transparent, industry-standard journalism in the blockchain space.

Источник Buy The News (NEWS)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Buy The News (USD)

Сколько будет стоить Buy The News (NEWS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Buy The News (NEWS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Buy The News.

Проверьте прогноз цены Buy The News!

NEWS на местную валюту

Токеномика Buy The News (NEWS)

Понимание токеномики Buy The News (NEWS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена NEWS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Buy The News (NEWS)

Сколько стоит Buy The News (NEWS) на сегодня?
Актуальная цена NEWS в USD – 0,00000638 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена NEWS в USD?
Текущая цена NEWS в USD составляет $ 0,00000638. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Buy The News?
Рыночная капитализация NEWS составляет $ 6,38K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение NEWS?
Циркулирующее предложение NEWS составляет 999,98M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) NEWS?
NEWS достиг максимальной цены (ATH) в 0,00022865 USD.
Какова была минимальная цена NEWS за все время (ATL)?
NEWS достиг минимальной цены (ATL) в 0,00000626 USD.
Каков объем торгов NEWS?
Объем торгов за последние 24 часа для NEWS составляет -- USD.
Вырастет ли NEWS в цене в этом году?
NEWS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NEWS для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 05:41:00 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.