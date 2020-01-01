Токеномика Burr Governance Token (BURR)

Токеномика Burr Governance Token (BURR)

Откройте для себя ключевую информацию о Burr Governance Token (BURR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Burr Governance Token (BURR)

BurrBear has built a novel DEX offering;

-Multi Stable Pools for the classic USD:USD type trades

-Our novel Burr Pools that are 20x more capital efficient for stablecoins (any kind of stablecoin backed by currencies, commodities, on-chain synthetic, anything tokenized or tracking market pricing from off chain etc).

-Classic Generalized Pool (multi token constant product) for generalized token trades.

Официальный сайт:
https://www.burrbear.io/

Токеномика и анализ цен Burr Governance Token (BURR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Burr Governance Token (BURR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 504,86K
$ 504,86K$ 504,86K
Общее предложение:
$ 90,00M
$ 90,00M$ 90,00M
Оборотное предложение:
$ 80,58M
$ 80,58M$ 80,58M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 563,90K
$ 563,90K$ 563,90K
Исторический максимум:
$ 0,03520368
$ 0,03520368$ 0,03520368
Исторический минимум:
$ 0,00499952
$ 0,00499952$ 0,00499952
Текущая цена:
$ 0,00626558
$ 0,00626558$ 0,00626558

Токеномика Burr Governance Token (BURR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Burr Governance Token (BURR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BURR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BURR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BURR, изучите текущую цену BURR!

Прогноз цены BURR

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.