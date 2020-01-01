Токеномика Burr Governance Token (BURR) Откройте для себя ключевую информацию о Burr Governance Token (BURR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Burr Governance Token (BURR) BurrBear has built a novel DEX offering; -Multi Stable Pools for the classic USD:USD type trades -Our novel Burr Pools that are 20x more capital efficient for stablecoins (any kind of stablecoin backed by currencies, commodities, on-chain synthetic, anything tokenized or tracking market pricing from off chain etc). -Classic Generalized Pool (multi token constant product) for generalized token trades. Официальный сайт: https://www.burrbear.io/ Купить BURR сейчас!

Токеномика и анализ цен Burr Governance Token (BURR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Burr Governance Token (BURR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 504,86K $ 504,86K $ 504,86K Общее предложение: $ 90,00M $ 90,00M $ 90,00M Оборотное предложение: $ 80,58M $ 80,58M $ 80,58M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 563,90K $ 563,90K $ 563,90K Исторический максимум: $ 0,03520368 $ 0,03520368 $ 0,03520368 Исторический минимум: $ 0,00499952 $ 0,00499952 $ 0,00499952 Текущая цена: $ 0,00626558 $ 0,00626558 $ 0,00626558 Узнайте больше о цене Burr Governance Token (BURR)

Токеномика Burr Governance Token (BURR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Burr Governance Token (BURR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BURR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BURR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BURR, изучите текущую цену BURR!

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