Токеномика BurnX (BRNX)

Токеномика BurnX (BRNX)

Откройте для себя ключевую информацию о BurnX (BRNX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BurnX (BRNX)

First "Buy and Burn" token on the Sonic Blockchain. 100% locked liquidity, 6% buy tax, used for buying and burning the SwapX token, putting constant buy pressure on SwapX. 4/6 goes to buy and burn SwapX, 1.75/6 goes to the treasury (treasury farms yield on SwapX with os/swpx and uses yield to bribe the guaged pool on SwapX), 0.25/6 goes to whoever calls the "buy and burn" function as a reward. There was no presale, no team tokens, no insiders, nothing.

Официальный сайт:
https://burnx.win/
Whitepaper:
https://burnx.gitbook.io/getting-started

Токеномика и анализ цен BurnX (BRNX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BurnX (BRNX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 18,85K
$ 18,85K$ 18,85K
Общее предложение:
$ 50,00M
$ 50,00M$ 50,00M
Оборотное предложение:
$ 50,00M
$ 50,00M$ 50,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 18,85K
$ 18,85K$ 18,85K
Исторический максимум:
$ 0,01488626
$ 0,01488626$ 0,01488626
Исторический минимум:
$ 0,00036484
$ 0,00036484$ 0,00036484
Текущая цена:
$ 0,0003771
$ 0,0003771$ 0,0003771

Токеномика BurnX (BRNX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BurnX (BRNX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BRNX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BRNX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BRNX, изучите текущую цену BRNX!

Прогноз цены BRNX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.