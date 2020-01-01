Токеномика BurnX (BRNX) Откройте для себя ключевую информацию о BurnX (BRNX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BurnX (BRNX) First "Buy and Burn" token on the Sonic Blockchain. 100% locked liquidity, 6% buy tax, used for buying and burning the SwapX token, putting constant buy pressure on SwapX. 4/6 goes to buy and burn SwapX, 1.75/6 goes to the treasury (treasury farms yield on SwapX with os/swpx and uses yield to bribe the guaged pool on SwapX), 0.25/6 goes to whoever calls the "buy and burn" function as a reward. There was no presale, no team tokens, no insiders, nothing. Официальный сайт: https://burnx.win/ Whitepaper: https://burnx.gitbook.io/getting-started Купить BRNX сейчас!

Токеномика и анализ цен BurnX (BRNX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BurnX (BRNX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 18,85K $ 18,85K $ 18,85K Общее предложение: $ 50,00M $ 50,00M $ 50,00M Оборотное предложение: $ 50,00M $ 50,00M $ 50,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 18,85K $ 18,85K $ 18,85K Исторический максимум: $ 0,01488626 $ 0,01488626 $ 0,01488626 Исторический минимум: $ 0,00036484 $ 0,00036484 $ 0,00036484 Текущая цена: $ 0,0003771 $ 0,0003771 $ 0,0003771 Узнайте больше о цене BurnX (BRNX)

Токеномика BurnX (BRNX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BurnX (BRNX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BRNX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BRNX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BRNX, изучите текущую цену BRNX!

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