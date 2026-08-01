Что сейчас торгуется у Burn Reward Systeam?

Текущая цена: ₽, с изменением цены за последние 24 часа на -4.36%.

Привлекает ли BURN внимание институциональных инвесторов?

Институциональное участие можно определить по растущему объему торгов (₽--), стабильной ликвидности и устойчивым долгосрочным ценовым показателям по сравнению с его аналогами в категории BNB Chain Ecosystem,Meme.

Насколько ликвиден рынок Burn Reward Systeam?

Оценка ликвидности --/100 указывает на высокую глубину рынка, что позволяет эффективно исполнять крупные ордера на различных биржах.

Что показывает циркулирующее предложение относительно BURN?

При наличии 34310349.58488396 токенов динамика предложения влияет на долгосрочную оценку, особенно в периоды накопления или распределения со стороны институциональных инвесторов.

Как Burn Reward Systeam соотносится с историческими максимумами?

Его ATH — ₽1.616820460026139200000 и ATL — ₽ служат ориентирами для оценки институционального риска.

Насколько активно сегодня торгуется Burn Reward Systeam?

Его ежедневный объем торгов составил ₽--, что является важным показателем для институциональных инвесторов при оценке стратегий входа.

Как -- влияет на интерес институциональных инвесторов?

Стабильность, масштабируемость и экосистема разработчиков -- могут существенно повлиять на то, как крупные инвесторы оценивают долгосрочную жизнеспособность Burn Reward Systeam.