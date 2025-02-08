Цена Bunni (LIT)
Текущая цена Bunni (LIT) сегодня составляет 0.02103966 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 9.25M USD. Цена LIT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Bunni:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 407.37K USD
- Изменение цены Bunni в течение дня составляет -6.22%
- Оборотное предложение составляет 439.72M USD
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За сегодня изменение цены Bunni на USD составило $ -0.00139682974959787.
За последние 30 дней изменение цены Bunni на USD составило $ -0.0073005831.
За последние 60 дней изменение цены Bunni на USD составило $ -0.0109453802.
За последние 90 дней изменение цены Bunni на USD составило $ -0.003586486471039622.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.00139682974959787
|-6.22%
|30 дней
|$ -0.0073005831
|-34.69%
|60 дней
|$ -0.0109453802
|-52.02%
|90 дней
|$ -0.003586486471039622
|-14.56%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Bunni: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.87%
-6.22%
-60.59%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
LIT, or Liquidity Incentive Token, is the core component of Timeless' liquidity engine, Bunni. Bunni is a liquidity engine that was built on top of Uniswap v3. It was initially released in October 2022 as a public utility that represents Uniswap v3 liquidity positions as fungible ERC-20 tokens instead of NFTs. This allows for more complex incentivization schemes to be created for Uniswap v3 liquidity. Timeless hopes that by launching LIT, other projects will be able to incentivize their token liquidity at a much higher level of efficiency. Additionally, Timeless will use LIT and Bunni to bootstrap liquidity in its own yield token markets. Since its initial release, Timeless has continued to improve and develop Bunni, turning it into a full-fledged liquidity engine, with improvements to its tokenomics inspired by protocols such as Curve and Balancer. These improvements aim to: - Encourage the longevity of the protocol by disincentivizing farming-and-dumping and aligning the interests of liquidity providers and LIT holders - Provide the protocol with a large treasury to fund growth and reduce LIT price volatility - Maintain a high level of liquidity for LIT You can read more about the LIT tokenomics on our blog.
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