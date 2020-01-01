Токеномика Bunicorn (BUNI)

Токеномика Bunicorn (BUNI)

Откройте для себя ключевую информацию о Bunicorn (BUNI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Bunicorn (BUNI)

Bunicorn is an intense DEFI Game platform that elevates DEFI and blockchain gaming experience to the next level.

Within Bunicorn Ecosystem

  • Bunicorn RPG game is designed for the “Play to earn” purpose while teleporting users to a magical “Bunicorn” world with exquisite NFT collectibles.
  • Bunicorn exchange is a highly performed AMM DEX that offers investors yield-earning opportunities through liquidity pools and liquidity farm mining with unique time-locked rewards wrapped into tradable NFTs.

Официальный сайт:
https://buni.finance/

Токеномика и анализ цен Bunicorn (BUNI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bunicorn (BUNI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 106,34M
$ 106,34M$ 106,34M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 255,06K
$ 255,06K$ 255,06K
Исторический максимум:
$ 0,611946
$ 0,611946$ 0,611946
Исторический минимум:
$ 0,00132739
$ 0,00132739$ 0,00132739
Текущая цена:
$ 0,00239854
$ 0,00239854$ 0,00239854

Токеномика Bunicorn (BUNI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Bunicorn (BUNI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BUNI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BUNI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BUNI, изучите текущую цену BUNI!

Прогноз цены BUNI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.