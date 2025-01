Что такое Bunicorn (BUNI)

Bunicorn is an intense DEFI Game platform that elevates DEFI and blockchain gaming experience to the next level. Within Bunicorn Ecosystem * Bunicorn RPG game is designed for the “Play to earn” purpose while teleporting users to a magical “Bunicorn” world with exquisite NFT collectibles. * Bunicorn exchange is a highly performed AMM DEX that offers investors yield-earning opportunities through liquidity pools and liquidity farm mining with unique time-locked rewards wrapped into tradable NFTs.

Источник Bunicorn (BUNI) Официальный веб-сайт