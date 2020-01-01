Токеномика BundL (BUNDL)
Информация о BundL (BUNDL)
BundL is a Solana-based platform revolutionizing crypto launches through its bundling technology and NFT integration capture the upside potential of projects without the catastrophic risks often associated with early-stage investments.
NFT and BUndler tech
Stable growth: Market maker manages sells, ensuring chart stability and preventing dumps. Risk Management: Bundle buys in first block, protecting initials. Deflationary Model: Burn $BUNDL for NFTs, reducing circulating supply and increasing scarcity.
Токеномика и анализ цен BundL (BUNDL)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене BundL (BUNDL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика BundL (BUNDL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики BundL (BUNDL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов BUNDL, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов BUNDL.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BUNDL, изучите текущую цену BUNDL!
Прогноз цены BUNDL
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