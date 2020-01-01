Токеномика BundL (BUNDL) Откройте для себя ключевую информацию о BundL (BUNDL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BundL (BUNDL) BundL is a Solana-based platform revolutionizing crypto launches through its bundling technology and NFT integration capture the upside potential of projects without the catastrophic risks often associated with early-stage investments. NFT and BUndler tech Stable growth: Market maker manages sells, ensuring chart stability and preventing dumps. Risk Management: Bundle buys in first block, protecting initials. Deflationary Model: Burn $BUNDL for NFTs, reducing circulating supply and increasing scarcity. Официальный сайт: https://bundl.info/ Купить BUNDL сейчас!

Токеномика и анализ цен BundL (BUNDL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BundL (BUNDL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,68K $ 3,68K $ 3,68K Общее предложение: $ 933,98M $ 933,98M $ 933,98M Оборотное предложение: $ 933,98M $ 933,98M $ 933,98M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,68K $ 3,68K $ 3,68K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене BundL (BUNDL)

Токеномика BundL (BUNDL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BundL (BUNDL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BUNDL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BUNDL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BUNDL, изучите текущую цену BUNDL!

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