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Цена Bund V2 (BUND)

USD

График цены Bund V2 (BUND) в реальном времени

$2.53
$2.53$2.53
0.00%(1D)

Цена Bund V2 (BUND) сегодня

Текущая цена Bund V2 (BUND) сегодня составляет 2.53 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена BUND к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Bund V2:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 2.74 USD
- Изменение цены Bund V2 в течение дня составляет +0.05%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Bund V2 (BUND) - USD

За сегодня изменение цены Bund V2 на USD составило $ +0.00123977.
За последние 30 дней изменение цены Bund V2 на USD составило $ -1.1214447640.
За последние 60 дней изменение цены Bund V2 на USD составило $ -1.7220781490.
За последние 90 дней изменение цены Bund V2 на USD составило $ +0.5042935532300585.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.00123977+0.05%
30 дней$ -1.1214447640-44.32%
60 дней$ -1.7220781490-68.06%
90 дней$ +0.5042935532300585+24.89%

Анализ цен Bund V2 (BUND)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Bund V2: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 2.52
$ 2.52$ 2.52

$ 2.57
$ 2.57$ 2.57

$ 98.55
$ 98.55$ 98.55

+0.13%

+0.05%

-17.39%

Рыночная информация Bund V2 (BUND)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.74
$ 2.74$ 2.74

0.00
0.00 0.00

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Источник Bund V2 (BUND)

Официальный веб-сайт

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BUND на местную валюту

1 BUND к AUD
A$3.9974
1 BUND к GBP
2.024
1 BUND к EUR
2.4035
1 BUND к USD
$2.53
1 BUND к MYR
RM11.0561
1 BUND к TRY
90.1692
1 BUND к JPY
¥394.7559
1 BUND к RUB
247.2063
1 BUND к INR
218.0354
1 BUND к IDR
Rp40,806.4459
1 BUND к PHP
147.3725
1 BUND к EGP
￡E.127.1325
1 BUND к BRL
R$14.9523
1 BUND к CAD
C$3.6179
1 BUND к BDT
308.6347
1 BUND к NGN
3,940.8039
1 BUND к UAH
106.0576
1 BUND к VES
Bs141.68
1 BUND к PKR
Rs704.5291
1 BUND к KZT
1,310.8689
1 BUND к THB
฿84.9068
1 BUND к TWD
NT$82.8322
1 BUND к CHF
Fr2.277
1 BUND к HKD
HK$19.6834
1 BUND к MAD
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