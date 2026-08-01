Сегодняшняя цена Bumpy

Текущая цена Bumpy (BUMPY) сегодня составляет $ 0 с изменением 19,54% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BUMPY на USD составляет $ 0 за BUMPY.

На данный момент Bumpy занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 12 450,4, при оборотном предложении 999,56M BUMPY. В течение последних 24 часов, BUMPY торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе BUMPY изменился на -0,56% за последний час и на +78,80% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Bumpy (BUMPY)

Рыночная капитализация $ 12,45K$ 12,45K $ 12,45K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 12,45K$ 12,45K $ 12,45K Оборотное предложение 999,56M 999,56M 999,56M Общее предложение 999 561 369,809777 999 561 369,809777 999 561 369,809777

Текущая рыночная капитализация Bumpy составляет $ 12,45K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BUMPY составляет 999,56M, а общее предложение – 999561369.809777. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 12,45K.