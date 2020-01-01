Токеномика BullBear AI (AIBB) Откройте для себя ключевую информацию о BullBear AI (AIBB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BullBear AI (AIBB) What is BullBear AI ? BullBear AI is developed using AI to predict the BULL and BEAR markets through User Behaviors and Price Action, generating profit for users. AI will be trained based on historical data of users and price line history, along with market movements to make the most accurate predictions. BullBear AI is a revolution in the Arbitrum Ecosystem. The purpose of the project is to provide AI tools for users to apply to trading and prediction, thereby creating value and profit. BullBear AI Tokenomics? Read AIBB tokenomics at https://docs.bull-bear.ai/tokenomics/aibb Официальный сайт: https://bull-bear.ai/ Whitepaper: https://docs.bull-bear.ai/ Купить AIBB сейчас!

Токеномика и анализ цен BullBear AI (AIBB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BullBear AI (AIBB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 2 243,16T $ 2 243,16T $ 2 243,16T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 144,63K $ 144,63K $ 144,63K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,000000000065014 $ 0,000000000065014 $ 0,000000000065014 Узнайте больше о цене BullBear AI (AIBB)

Токеномика BullBear AI (AIBB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BullBear AI (AIBB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AIBB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AIBB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIBB, изучите текущую цену AIBB!

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