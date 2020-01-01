Токеномика Bugs Bunny (BUGS) Откройте для себя ключевую информацию о Bugs Bunny (BUGS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bugs Bunny (BUGS) The Bugs Bunny Token ($BUGS) was born out of a shared vision among a group of crypto enthusiasts who are drawn together by their love of the childhood cartoon show „Looney Tunes“ and crypto. With this new cryptocurrency, the main character of the popular childhood series comes back to life and brings all his joy and nostalgia under the stressful life of a crypto investor. To that end, the currency manages to achieve price growth due to its large community and appeal, putting its followers financially in a great direction. The max supply of the token is exactly 100.00.000 and total supply is 60.548.000. By providing an extremely low market cap and low token supply, the team aims to reward early investors with huge price increases over the coming years. Официальный сайт: https://www.bugsbunnycoin.io/ Whitepaper: https://www.bugsbunnycoin.io/assets/images/Whitepaper_$BUGS.pdf Купить BUGS сейчас!

Токеномика и анализ цен Bugs Bunny (BUGS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bugs Bunny (BUGS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 60,55M $ 60,55M $ 60,55M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 15,28K $ 15,28K $ 15,28K Исторический максимум: $ 0,061833 $ 0,061833 $ 0,061833 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00025243 $ 0,00025243 $ 0,00025243 Узнайте больше о цене Bugs Bunny (BUGS)

Токеномика Bugs Bunny (BUGS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bugs Bunny (BUGS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BUGS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BUGS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BUGS, изучите текущую цену BUGS!

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