Цена Bugs Bunny (BUGS)
Текущая цена Bugs Bunny (BUGS) сегодня составляет 0.00310467 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена BUGS к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Bugs Bunny:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 251.54 USD
- Изменение цены Bugs Bunny в течение дня составляет +0.63%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Bugs Bunny на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Bugs Bunny на USD составило $ +0.0001366467.
За последние 60 дней изменение цены Bugs Bunny на USD составило $ +0.0005610197.
За последние 90 дней изменение цены Bugs Bunny на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+0.63%
|30 дней
|$ +0.0001366467
|+4.40%
|60 дней
|$ +0.0005610197
|+18.07%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Bugs Bunny: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+1.38%
+0.63%
-0.51%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
The Bugs Bunny Token ($BUGS) was born out of a shared vision among a group of crypto enthusiasts who are drawn together by their love of the childhood cartoon show „Looney Tunes“ and crypto. With this new cryptocurrency, the main character of the popular childhood series comes back to life and brings all his joy and nostalgia under the stressful life of a crypto investor. To that end, the currency manages to achieve price growth due to its large community and appeal, putting its followers financially in a great direction. The max supply of the token is exactly 100.00.000 and total supply is 60.548.000. By providing an extremely low market cap and low token supply, the team aims to reward early investors with huge price increases over the coming years.
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