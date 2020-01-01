Токеномика BUBL (BUBL) Откройте для себя ключевую информацию о BUBL (BUBL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BUBL (BUBL) BUBL is a memecoin developed on the Sui blockchain with a focus on community engagement and the playful concept of “bubble-awareness.” The project fosters a cultural experience that humorously highlights various kinds of “bubbles”—from economic trends to social phenomena and visual elements. Through interactive games, social events, and creative artwork, BUBL promotes community interaction and encourages users to engage with this theme in a fun, distinctive way. Prioritizing entertainment, BUBL offers more than just a token by delivering engaging activities on platforms like Telegram and beyond. With its mix of community-driven activities, lighthearted humor, and unique experiences, BUBL seeks to establish a lasting presence in the Sui ecosystem. Официальный сайт: https://bublsui.com/ Купить BUBL сейчас!

Токеномика и анализ цен BUBL (BUBL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BUBL (BUBL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 16,66K $ 16,66K $ 16,66K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 9,36B $ 9,36B $ 9,36B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17,79K $ 17,79K $ 17,79K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене BUBL (BUBL)

Токеномика BUBL (BUBL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BUBL (BUBL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BUBL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BUBL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BUBL, изучите текущую цену BUBL!

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