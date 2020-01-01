Токеномика BRRRIAN (BRRRIAN)

Токеномика BRRRIAN (BRRRIAN)

Откройте для себя ключевую информацию о BRRRIAN (BRRRIAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BRRRIAN (BRRRIAN)

Memecoin community powered by an AI crypto bot. Advanced tools and real-time market data, conversational AI. Helping traders with real-time market signals, data and stats through a variety of API integrations and social graphs. The goal is to provide quality information and insights to the memecoin trading communities in a fun and engaging manner while offering educational tools and supportive community.

Официальный сайт:
https://brrrian.ai/

Токеномика и анализ цен BRRRIAN (BRRRIAN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BRRRIAN (BRRRIAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,00K
$ 4,00K$ 4,00K
Общее предложение:
$ 999,64M
$ 999,64M$ 999,64M
Оборотное предложение:
$ 999,64M
$ 999,64M$ 999,64M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,00K
$ 4,00K$ 4,00K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика BRRRIAN (BRRRIAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BRRRIAN (BRRRIAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BRRRIAN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BRRRIAN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BRRRIAN, изучите текущую цену BRRRIAN!

Прогноз цены BRRRIAN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.