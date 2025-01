Что такое BROKIEINU (BROKIE)

Brokie Inu symbolises hard core resilience. For all degens that have been rug pulled, liquidated trading on leverage by scam wicks, scammed by fraudulent crypto projects.Knocked down 7 times, get up 8, Brokies are not quitters and go again! The next meme coin or the next trade will take us to doggie Valhalla!It's a meme coin of a tenacious bulldog flippin burgers at McKeeDees.

Источник BROKIEINU (BROKIE) Официальный веб-сайт