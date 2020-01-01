Токеномика BRK690k (BRK)

Токеномика BRK690k (BRK)

Откройте для себя ключевую информацию о BRK690k (BRK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BRK690k (BRK)

BRK690k is a memecoin experiment inspired by the legendary growth of Berkshire Hathaway Class A stock ($BRK.A), which rose from $250 to $690k over four decades. Created by the fictional character Barren Wuffett, the project embraces humor, creativity, and innovation through its Price-Patterned Tokenomics™, exploring whether a stock-to-meme narrative can achieve similar growth. BRK690k is both a satirical commentary on traditional finance and a community-driven effort to blend memecoins and stock-inspired value trajectories.

Официальный сайт:
https://brk690k.com/

Токеномика и анализ цен BRK690k (BRK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BRK690k (BRK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 53,89K
$ 53,89K$ 53,89K
Общее предложение:
$ 100,00
$ 100,00$ 100,00
Оборотное предложение:
$ 100,00
$ 100,00$ 100,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 53,89K
$ 53,89K$ 53,89K
Исторический максимум:
$ 4 970,1
$ 4 970,1$ 4 970,1
Исторический минимум:
$ 248,38
$ 248,38$ 248,38
Текущая цена:
$ 538,85
$ 538,85$ 538,85

Токеномика BRK690k (BRK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BRK690k (BRK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BRK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BRK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BRK, изучите текущую цену BRK!

Прогноз цены BRK

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.