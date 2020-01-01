Токеномика BRK690k (BRK) Откройте для себя ключевую информацию о BRK690k (BRK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BRK690k (BRK) BRK690k is a memecoin experiment inspired by the legendary growth of Berkshire Hathaway Class A stock ($BRK.A), which rose from $250 to $690k over four decades. Created by the fictional character Barren Wuffett, the project embraces humor, creativity, and innovation through its Price-Patterned Tokenomics™, exploring whether a stock-to-meme narrative can achieve similar growth. BRK690k is both a satirical commentary on traditional finance and a community-driven effort to blend memecoins and stock-inspired value trajectories. Официальный сайт: https://brk690k.com/ Купить BRK сейчас!

Токеномика и анализ цен BRK690k (BRK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BRK690k (BRK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 53,89K $ 53,89K $ 53,89K Общее предложение: $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 Оборотное предложение: $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 53,89K $ 53,89K $ 53,89K Исторический максимум: $ 4 970,1 $ 4 970,1 $ 4 970,1 Исторический минимум: $ 248,38 $ 248,38 $ 248,38 Текущая цена: $ 538,85 $ 538,85 $ 538,85 Узнайте больше о цене BRK690k (BRK)

Токеномика BRK690k (BRK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BRK690k (BRK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BRK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BRK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BRK, изучите текущую цену BRK!

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