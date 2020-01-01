Токеномика Brilliant Crypto Token (BRIL) Откройте для себя ключевую информацию о Brilliant Crypto Token (BRIL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Brilliant Crypto Token (BRIL) The “Brilliant Crypto Token (BRIL)” is a utility token that can be used within the blockchain game “Brilliantcrypto”. The “Brilliantcrypto” allows users to purchase pickaxes (NFT) for gameplay, gems (NFT) that can be traded in-game, and other uses such as pickaxe recovery and leveling up. BRIL can also be earned by mining in gameplay. In recent years, Play to Earn games have begun to attract attention as a model for earning money while playing, but there are concerns that the system is unsustainable because it is easy for the first player to profit. Brilliantcrypto” aims to solve the sustainability issues of Play to Earn games by introducing a new model called ‘Proof of Gaming’ inspired by Bitcoin. Официальный сайт: https://brilliantcrypto.net/ Whitepaper: https://brilliantcrypto.net/whitepaper/project/index.php Купить BRIL сейчас!

Токеномика и анализ цен Brilliant Crypto Token (BRIL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Brilliant Crypto Token (BRIL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 22,75M $ 22,75M $ 22,75M Исторический максимум: $ 0,072473 $ 0,072473 $ 0,072473 Исторический минимум: $ 0,02091336 $ 0,02091336 $ 0,02091336 Текущая цена: $ 0,02275586 $ 0,02275586 $ 0,02275586 Узнайте больше о цене Brilliant Crypto Token (BRIL)

Токеномика Brilliant Crypto Token (BRIL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Brilliant Crypto Token (BRIL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BRIL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BRIL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BRIL, изучите текущую цену BRIL!

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