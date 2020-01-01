Токеномика Brightpool Finance BRIX (BRIX) Откройте для себя ключевую информацию о Brightpool Finance BRIX (BRIX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Brightpool Finance BRIX (BRIX) $BRIX price rises when Ethereum prices jump around. Think of it as the crypto VIX, like Wall Street's volatility gauge, letting you profit from market swings. Официальный сайт: https://brightpool.finance/ Whitepaper: https://brightpool.finance/Brightpool_Whitepaper.pdf Купить BRIX сейчас!

Токеномика и анализ цен Brightpool Finance BRIX (BRIX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Brightpool Finance BRIX (BRIX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 131,54K $ 131,54K $ 131,54K Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,23K $ 6,23K $ 6,23K Исторический максимум: $ 0,307655 $ 0,307655 $ 0,307655 Исторический минимум: $ 0,03158007 $ 0,03158007 $ 0,03158007 Текущая цена: $ 0,04738493 $ 0,04738493 $ 0,04738493 Узнайте больше о цене Brightpool Finance BRIX (BRIX)

Токеномика Brightpool Finance BRIX (BRIX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Brightpool Finance BRIX (BRIX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BRIX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BRIX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BRIX, изучите текущую цену BRIX!

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