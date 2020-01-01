Токеномика BRICS Chain (BRICS) Откройте для себя ключевую информацию о BRICS Chain (BRICS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BRICS Chain (BRICS) BRICS Chain has come to solve the fiat money problem by leveraging the blockchain technology. This is simply the perfect solution as the BRICS Chain Cryptocurrency will be pegged 1 to 1 with the BRICS currency. The BRICS coin price will be pegged 1 to 1 to the BRICS fiat currency which will reasonably be pegged to a unit of gold. This is to increase the usability of the currency. Официальный сайт: https://bricschain.org/ Whitepaper: https://wallet.bricschain.org/white-paper Купить BRICS сейчас!

Токеномика и анализ цен BRICS Chain (BRICS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BRICS Chain (BRICS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 20,12B $ 20,12B $ 20,12B Исторический максимум: $ 316,56 $ 316,56 $ 316,56 Исторический минимум: $ 0,67675 $ 0,67675 $ 0,67675 Текущая цена: $ 20,12 $ 20,12 $ 20,12 Узнайте больше о цене BRICS Chain (BRICS)

Токеномика BRICS Chain (BRICS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BRICS Chain (BRICS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BRICS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BRICS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BRICS, изучите текущую цену BRICS!

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