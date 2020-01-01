Токеномика BreakBot (BREAK) Откройте для себя ключевую информацию о BreakBot (BREAK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BreakBot (BREAK) A platform where users can create their own agent to be jail broken by others to test the security of their agents. Way it works is a User will seed an Agent with an initial LP and Prompt, which then other users will try and crack to get the hidden phrase. Every attempt costs money and is added to the LP, once a degen is able to "Crack" the AI. They are rewarded with 70% of the LP money, the creator gets 20% and platform gets 10% 50% of which is burnt. Официальный сайт: https://breakbot.xyz Купить BREAK сейчас!

Токеномика и анализ цен BreakBot (BREAK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BreakBot (BREAK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,95K $ 11,95K $ 11,95K Общее предложение: $ 999,74M $ 999,74M $ 999,74M Оборотное предложение: $ 993,58M $ 993,58M $ 993,58M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,03K $ 12,03K $ 12,03K Исторический максимум: $ 0,00144929 $ 0,00144929 $ 0,00144929 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене BreakBot (BREAK)

Токеномика BreakBot (BREAK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BreakBot (BREAK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BREAK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BREAK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BREAK, изучите текущую цену BREAK!

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