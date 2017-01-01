Токеномика BRCStarter (BRCST)
Информация о BRCStarter (BRCST)
As the pioneer in blockchain and cryptocurrency, Bitcoin set the stage for subsequent innovations such as NFTs, smart contracts, and tokenization. Despite its rarely-modified protocol providing stability, Bitcoin has faced criticism for appearing somewhat stagnant. However, the introduction of Ordinals has injected new vitality into Bitcoin's ecosystem, propelling rapid progress in 2023. Ordinals, a protocol layered onto the Bitcoin blockchain, facilitates the creation of NFTs and BRC-20 tokens without altering Bitcoin's code. Similar to Ethereum's ERC-20, the BRC-20 standard supports diverse token projects, enriching Bitcoin's appeal for both entertainment and education. BRC-20 tokens are cultivating a promising landscape for future developments and opportunities, reminiscent of Ethereum's growth in 2017.
BRCStarter is committed to contributing to the future trajectory of BRC-20 tokens by providing an app that enables projects to establish a thriving ecosystem for their activities.
Токеномика и анализ цен BRCStarter (BRCST)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене BRCStarter (BRCST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика BRCStarter (BRCST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики BRCStarter (BRCST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов BRCST, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов BRCST.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BRCST, изучите текущую цену BRCST!
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