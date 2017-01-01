Токеномика BRCStarter (BRCST) Откройте для себя ключевую информацию о BRCStarter (BRCST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BRCStarter (BRCST) As the pioneer in blockchain and cryptocurrency, Bitcoin set the stage for subsequent innovations such as NFTs, smart contracts, and tokenization. Despite its rarely-modified protocol providing stability, Bitcoin has faced criticism for appearing somewhat stagnant. However, the introduction of Ordinals has injected new vitality into Bitcoin's ecosystem, propelling rapid progress in 2023. Ordinals, a protocol layered onto the Bitcoin blockchain, facilitates the creation of NFTs and BRC-20 tokens without altering Bitcoin's code. Similar to Ethereum's ERC-20, the BRC-20 standard supports diverse token projects, enriching Bitcoin's appeal for both entertainment and education. BRC-20 tokens are cultivating a promising landscape for future developments and opportunities, reminiscent of Ethereum's growth in 2017. BRCStarter is committed to contributing to the future trajectory of BRC-20 tokens by providing an app that enables projects to establish a thriving ecosystem for their activities. Официальный сайт: https://www.brcstarter.io/ Whitepaper: https://brcstarter.gitbook.io/brcstarter-litepaper Купить BRCST сейчас!

Токеномика и анализ цен BRCStarter (BRCST) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BRCStarter (BRCST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 283,84K $ 283,84K $ 283,84K Исторический максимум: $ 1,37 $ 1,37 $ 1,37 Исторический минимум: $ 0,01325188 $ 0,01325188 $ 0,01325188 Текущая цена: $ 0,01351605 $ 0,01351605 $ 0,01351605 Узнайте больше о цене BRCStarter (BRCST)

Токеномика BRCStarter (BRCST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BRCStarter (BRCST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BRCST, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BRCST. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BRCST, изучите текущую цену BRCST!

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