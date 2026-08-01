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Текущая цена Brasa Staked FOGO сегодня составляет 0,01354937 USD. Рыночная капитализация STFOGO составляет 912 711 USD. Отслеживайте обновления цен STFOGO в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Brasa Staked FOGO сегодня составляет 0,01354937 USD. Рыночная капитализация STFOGO составляет 912 711 USD. Отслеживайте обновления цен STFOGO в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Brasa Staked FOGO (STFOGO)

Не в листинге

Текущая цена 1 STFOGO в USD:

$0,01359471
$0,01359471$0,01359471
+0,02%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Brasa Staked FOGO (STFOGO) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 02:17:32 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Brasa Staked FOGO

Текущая цена Brasa Staked FOGO (STFOGO) сегодня составляет $ 0,01354937 с изменением 2,39% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации STFOGO на USD составляет $ 0,01354937 за STFOGO.

На данный момент Brasa Staked FOGO занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 912 711, при оборотном предложении 67,36M STFOGO. В течение последних 24 часов, STFOGO торговался в диапазоне от $ 0,01321072 (минимум) до $ 0,01421538 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,03649298, тогда как исторический минимум составил $ 0,0117084.

В краткосрочной перспективе STFOGO изменился на -- за последний час и на +6,66% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 26,21.

Рыночная информация Brasa Staked FOGO (STFOGO)

$ 912,71K
$ 912,71K$ 912,71K

$ 26,21
$ 26,21$ 26,21

$ 912,71K
$ 912,71K$ 912,71K

67,36M
67,36M 67,36M

67 360 892,74305524
67 360 892,74305524 67 360 892,74305524

Текущая рыночная капитализация Brasa Staked FOGO составляет $ 912,71K, при 24-часовом объеме торгов $ 26,21. Циркулируещее обращение STFOGO составляет 67,36M, а общее предложение – 67360892.74305524. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 912,71K.

История цен Brasa Staked FOGO в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,01321072
$ 0,01321072$ 0,01321072
Мин 24Ч
$ 0,01421538
$ 0,01421538$ 0,01421538
Макс 24Ч

$ 0,01321072
$ 0,01321072$ 0,01321072

$ 0,01421538
$ 0,01421538$ 0,01421538

$ 0,03649298
$ 0,03649298$ 0,03649298

$ 0,0117084
$ 0,0117084$ 0,0117084

--

+2,39%

+6,66%

+6,66%

История цен Brasa Staked FOGO (STFOGO) в USD

За сегодня изменение цены Brasa Staked FOGO на USD составило $ +0,00031598.
За последние 30 дней изменение цены Brasa Staked FOGO на USD составило $ -0,0009899860.
За последние 60 дней изменение цены Brasa Staked FOGO на USD составило $ -0,0027201268.
За последние 90 дней изменение цены Brasa Staked FOGO на USD составило $ -0,00000003552009121.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00031598+2,39%
30 дней$ -0,0009899860-7,30%
60 дней$ -0,0027201268-20,07%
90 дней$ -0,00000003552009121-0,00%

Прогноз цены Brasa Staked FOGO

Прогноз цены Brasa Staked FOGO (STFOGO) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена STFOGO в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Brasa Staked FOGO (STFOGO) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Brasa Staked FOGO потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Brasa Staked FOGO достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены STFOGO, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Brasa Staked FOGO».

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Источник Brasa Staked FOGO (STFOGO)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

Decentralized Finance (DeFi)Fogo Ecosystem

О Brasa Staked FOGO

Какова текущая рыночная цена Brasa Staked FOGO?

Brasa Staked FOGO оценивается в ₽1.013609958772686016000, за последние 24 часа он изменился на 2.38%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у STFOGO?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии STFOGO сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен Brasa Staked FOGO на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов STFOGO?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 67360892.74305524, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов Brasa Staked FOGO?

Brasa Staked FOGO за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как STFOGO показывает себя по сравнению с конкурентами из категории Decentralized Finance (DeFi),Fogo Ecosystem?

По сравнению с другими активами в сегменте Decentralized Finance (DeFi),Fogo Ecosystem, динамика STFOGO зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.

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Страница обновлена: 2026-08-11 02:17:32 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Brasa Staked FOGO (STFOGO)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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