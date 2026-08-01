Сегодняшняя цена brainfart

Текущая цена brainfart (BRAIN) сегодня составляет $ 0 с изменением 8,44% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BRAIN на USD составляет $ 0 за BRAIN.

На данный момент brainfart занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 12 896,94, при оборотном предложении 999,31M BRAIN. В течение последних 24 часов, BRAIN торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе BRAIN изменился на -0,11% за последний час и на +14,41% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация brainfart (BRAIN)

Рыночная капитализация $ 12,90K$ 12,90K $ 12,90K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 12,90K$ 12,90K $ 12,90K Оборотное предложение 999,31M 999,31M 999,31M Общее предложение 999 308 127,049595 999 308 127,049595 999 308 127,049595

Текущая рыночная капитализация brainfart составляет $ 12,90K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BRAIN составляет 999,31M, а общее предложение – 999308127.049595. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 12,90K.