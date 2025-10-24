Текущая цена bozo the bull сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BOZO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BOZO прямо сейчас на MEXC.Текущая цена bozo the bull сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BOZO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BOZO прямо сейчас на MEXC.

Логотип bozo the bull

Цена bozo the bull (BOZO)

Не в листинге

Текущая цена 1 BOZO в USD:

--
----
+6,70%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены bozo the bull (BOZO) в реальном времени
Информация о ценах bozo the bull (BOZO) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00106071
$ 0,00106071$ 0,00106071

$ 0
$ 0$ 0

-0,21%

+6,77%

-4,58%

-4,58%

Текущая цена bozo the bull (BOZO) составляет --. За последние 24 часа BOZO торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BOZO за все время составляет $ 0,00106071, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, BOZO изменился на -0,21% за последний час, на +6,77% за 24 часа и на -4,58% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация bozo the bull (BOZO)

$ 12,38K
$ 12,38K$ 12,38K

--
----

$ 12,38K
$ 12,38K$ 12,38K

999,75M
999,75M 999,75M

999 752 425,19247
999 752 425,19247 999 752 425,19247

Текущая рыночная капитализация bozo the bull составляет $ 12,38K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BOZO составляет 999,75M, а общее предложение – 999752425.19247. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 12,38K.

История цен bozo the bull (BOZO) в USD

За сегодня изменение цены bozo the bull на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены bozo the bull на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены bozo the bull на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены bozo the bull на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+6,77%
30 дней$ 0-37,75%
60 дней$ 0-50,81%
90 дней$ 0--

Что такое bozo the bull (BOZO)

This is a meme coin project founded on the ideals of pure decentralization, without any predefined utility, corporate backing, or central leadership. It symbolizes a grassroots movement powered entirely by its fast-growing community. The token serves as a cultural icon in the Web3 space, representing freedom, digital identity, and collective creativity in an open ecosystem.

bozo the bull is solana’s favourite idiot.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник bozo the bull (BOZO)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены bozo the bull (USD)

Сколько будет стоить bozo the bull (BOZO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов bozo the bull (BOZO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для bozo the bull.

Проверьте прогноз цены bozo the bull!

BOZO на местную валюту

Токеномика bozo the bull (BOZO)

Понимание токеномики bozo the bull (BOZO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BOZO прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о bozo the bull (BOZO)

Сколько стоит bozo the bull (BOZO) на сегодня?
Актуальная цена BOZO в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BOZO в USD?
Текущая цена BOZO в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация bozo the bull?
Рыночная капитализация BOZO составляет $ 12,38K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BOZO?
Циркулирующее предложение BOZO составляет 999,75M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BOZO?
BOZO достиг максимальной цены (ATH) в 0,00106071 USD.
Какова была минимальная цена BOZO за все время (ATL)?
BOZO достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов BOZO?
Объем торгов за последние 24 часа для BOZO составляет -- USD.
Вырастет ли BOZO в цене в этом году?
BOZO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BOZO для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:40:55 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.