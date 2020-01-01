Токеномика Boysclub on Sui (BOYSS) Откройте для себя ключевую информацию о Boysclub on Sui (BOYSS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Boysclub on Sui (BOYSS) We are a meme token project originally launched on BASE (https://www.coingecko.com/en/coins/boysclubbase) and expanded to SOL and now the Sui Chain. Our goal is to create a fun and engaging community-driven token that thrives across multiple chains. We recently had a successful launch on Sui and are now applying to list $BOYSS on CoinGecko to reach a broader audience and grow our ecosystem further. Официальный сайт: https://boysclubonsui.com/ Купить BOYSS сейчас!

Токеномика и анализ цен Boysclub on Sui (BOYSS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Boysclub on Sui (BOYSS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,73K $ 8,73K $ 8,73K Общее предложение: $ 75,00M $ 75,00M $ 75,00M Оборотное предложение: $ 75,00M $ 75,00M $ 75,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,73K $ 8,73K $ 8,73K Исторический максимум: $ 0,0152777 $ 0,0152777 $ 0,0152777 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00011645 $ 0,00011645 $ 0,00011645 Узнайте больше о цене Boysclub on Sui (BOYSS)

Токеномика Boysclub on Sui (BOYSS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Boysclub on Sui (BOYSS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BOYSS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BOYSS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOYSS, изучите текущую цену BOYSS!

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