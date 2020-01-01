Токеномика Bouncing Seals (SEALS) Откройте для себя ключевую информацию о Bouncing Seals (SEALS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bouncing Seals (SEALS) Bouncing Seals is an innovative crypto project that captivates users with its adorable seal-themed concept. The project incorporates animated seals bouncing through various virtual environments within the blockchain. Users engage in activities like collecting, breeding, and trading these animated seals as non-fungible tokens (NFTs) on the blockchain. Each seal possesses unique traits, fostering a vibrant community around the joyous, unstoppable bouncing of these digital creatures. The project's allure lies in its playful nature, inviting users to participate in an entertaining and engaging crypto experience centered around these lively bouncing seals. Официальный сайт: https://bouncingseals.com/ Whitepaper: https://bouncingseals.com/ Купить SEALS сейчас!

Токеномика и анализ цен Bouncing Seals (SEALS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bouncing Seals (SEALS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,29K $ 9,29K $ 9,29K Общее предложение: $ 999,32M $ 999,32M $ 999,32M Оборотное предложение: $ 999,32M $ 999,32M $ 999,32M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,29K $ 9,29K $ 9,29K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Bouncing Seals (SEALS)

Токеномика Bouncing Seals (SEALS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bouncing Seals (SEALS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SEALS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SEALS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SEALS, изучите текущую цену SEALS!

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