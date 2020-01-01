Токеномика Bottos (BTO) Откройте для себя ключевую информацию о Bottos (BTO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bottos (BTO) Bottos is a decentralized data sharing network based on the Blockchain technology. It is also a consensus-based one-stop platform to implement the registration, distribution and transformation of the data among different participants within our broad-based AI ecosystem. Bottos’ vision is to build and become the largest global data sharing network to evolve the AI ecosystem via smart data contracts and data mining on a Blockchain infrastructure and to help people capitalize the data assets with clear ownership and better control in data privacy through a transparent and democratic mechanism. Официальный сайт: https://www.bottos.org/ Whitepaper: https://github.com/bottos-project/magiccube/blob/master/BottosWhitepaper_EN.pdf Купить BTO сейчас!

Токеномика и анализ цен Bottos (BTO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bottos (BTO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 16,28K $ 16,28K $ 16,28K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 545,99M $ 545,99M $ 545,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 29,82K $ 29,82K $ 29,82K Исторический максимум: $ 0,377044 $ 0,377044 $ 0,377044 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Bottos (BTO)

Токеномика Bottos (BTO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bottos (BTO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BTO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BTO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BTO, изучите текущую цену BTO!

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