Токеномика Bottos (BTO)
Информация о Bottos (BTO)
Bottos is a decentralized data sharing network based on the Blockchain technology. It is also a consensus-based one-stop platform to implement the registration, distribution and transformation of the data among different participants within our broad-based AI ecosystem. Bottos’ vision is to build and become the largest global data sharing network to evolve the AI ecosystem via smart data contracts and data mining on a Blockchain infrastructure and to help people capitalize the data assets with clear ownership and better control in data privacy through a transparent and democratic mechanism.
Токеномика и анализ цен Bottos (BTO)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bottos (BTO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Bottos (BTO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Bottos (BTO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов BTO, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов BTO.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BTO, изучите текущую цену BTO!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.