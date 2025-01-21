Цена BorderCollieBSC (BDCL BSC)
Текущая цена BorderCollieBSC (BDCL BSC) сегодня составляет 0.00179043 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена BDCL BSC к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка BorderCollieBSC:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 34.10 USD
- Изменение цены BorderCollieBSC в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены BorderCollieBSC на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены BorderCollieBSC на USD составило $ +0.0002049372.
За последние 60 дней изменение цены BorderCollieBSC на USD составило $ +0.0001662262.
За последние 90 дней изменение цены BorderCollieBSC на USD составило $ +0.0002070438174858155.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|--
|30 дней
|$ +0.0002049372
|+11.45%
|60 дней
|$ +0.0001662262
|+9.28%
|90 дней
|$ +0.0002070438174858155
|+13.08%
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Border Collie BSC is more than just a memecoin; it's a global community united by a love for dogs and the world of cryptocurrencies. Just like the memes that inspired us, our memecoin celebrates crypto culture and meme fun, while striving to innovate and provide value to our investors.Border Collie BSC, the memers' best friend! Inspired by the vibrant energy and contagious popularity of Border Collie dog breeds, our memecoin aims to revolutionize the global community and marketing market.We believe in the power of community. Our memecoin is designed to bring people from all over the world together, sharing laughs, experiences, and of course, profits. We are building a massive community where each member is valued and has an active voice in our growth and development
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|1 BDCL BSC к AUD
A$0.0028467837
|1 BDCL BSC к GBP
￡0.0014502483
|1 BDCL BSC к EUR
€0.0017188128
|1 BDCL BSC к USD
$0.00179043
|1 BDCL BSC к MYR
RM0.0079853178
|1 BDCL BSC к TRY
₺0.0637214037
|1 BDCL BSC к JPY
¥0.2775345543
|1 BDCL BSC к RUB
₽0.1808155257
|1 BDCL BSC к INR
₹0.1545857262
|1 BDCL BSC к IDR
Rp29.3513067792
|1 BDCL BSC к PHP
₱0.1045432077
|1 BDCL BSC к EGP
￡E.0.0900765333
|1 BDCL BSC к BRL
R$0.0107962929
|1 BDCL BSC к CAD
C$0.0025782192
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৳0.2183071299
|1 BDCL BSC к NGN
₦2.7801617997
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₴0.0756098589
|1 BDCL BSC к VES
Bs0.09668322
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Rs0.4992793098
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₸0.949823115
|1 BDCL BSC к THB
฿0.0608925243
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NT$0.0584396352
|1 BDCL BSC к CHF
Fr0.001611387
|1 BDCL BSC к HKD
HK$0.0139295454
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.د.م0.0179401086